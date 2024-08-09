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Париж-2024: Азербайджанский борец вольного стиля завершил соревнования без медали

Париж-2024: Азербайджанский борец вольного стиля завершил соревнования без медали Азербайджанский борец вольного стиля Туран Байрамов начал борьбу на летних Олимпийских играх в Париже.
Индивидуальные
9 августа 2024 г. 15:30
Париж-2024: Азербайджанский борец вольного стиля завершил соревнования без медали

Азербайджанский борец вольного стиля Туран Байрамов лишился шанса завоевать медаль на летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает сотрудник Report из Парижа, соперник, которому спортсмен в весовой категории до 74 кг проиграл в 1/8 финала, - представитель Албании Чермен Валиев - не смог пройти в финал.

Поскольку в 1/4 финала он потерпел поражение от Разамбека Джамалова из Узбекистана, шансов получить приз у азербайджанского борца не осталось.

Отметим, что Олимпийские игры завершатся 11 августа.

14:51

Азербайджанский борец вольного стиля Туран Байрамов начал борьбу на летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает сотрудник Report из Парижа, спортсмен в весовой категории до 74 кг в 1/8 финала встретился с представителем Албании Черменом Валиевым.

Азербайджанский спортсмен уступил сопернику со счетом 3:4.

Летние Олимпийские игры завершатся 11 августа.

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Версия на азербайджанском языке ФотоParis-2024: Azərbaycanın sərbəst güləşçisi yarışı medalsız başa vurub - YENİLƏNİB

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