Париж-2024: Азербайджанский борец вольного стиля завершил соревнования без медали

Азербайджанский борец вольного стиля Туран Байрамов лишился шанса завоевать медаль на летних Олимпийских играх в Париже.
Как сообщает сотрудник Report из Парижа, соперник, которому спортсмен в весовой категории до 74 кг проиграл в 1/8 финала, - представитель Албании Чермен Валиев - не смог пройти в финал.
Поскольку в 1/4 финала он потерпел поражение от Разамбека Джамалова из Узбекистана, шансов получить приз у азербайджанского борца не осталось.
Отметим, что Олимпийские игры завершатся 11 августа.
Азербайджанский борец вольного стиля Туран Байрамов начал борьбу на летних Олимпийских играх в Париже.
Как сообщает сотрудник Report из Парижа, спортсмен в весовой категории до 74 кг в 1/8 финала встретился с представителем Албании Черменом Валиевым.
Азербайджанский спортсмен уступил сопернику со счетом 3:4.
Летние Олимпийские игры завершатся 11 августа.