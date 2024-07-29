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Париж-2024: Азербайджанская бадминтонистка выбыла из соревнований

Париж-2024: Азербайджанская бадминтонистка выбыла из соревнований Азербайджанская бадминтонистка Кейша Фатима Захра выбыла из соревнований на летних Олимпийских играх, проходящих в столице Франции Париже.
Индивидуальные
29 июля 2024 г. 11:31
Париж-2024: Азербайджанская бадминтонистка выбыла из соревнований

Азербайджанская бадминтонистка Кейша Фатима Захра выбыла из соревнований на летних Олимпийских играх, проходящих в столице Франции Париже.

Как сообщает Report, в матче группового этапа спортсменка встретилась с представительницей Великобритании Кирсти Гилмор.

Азербайджанская спортсменка уступила сопернице со счетом 0:2 (13:21, 11:21).

27 июля Захра проиграла поединок с Хэ Бин Чжао (Китай) - 0:2. В следующий раунд выйдет спортсмен, занявший первое место в группе.

Отметим, что Олимпийские игры завершатся 11 августа.

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Версия на азербайджанском языке Paris-2024: Azərbaycan badmintonçusu mübarizəni dayandırıb

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