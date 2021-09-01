Паралимпийка Дурсадаф Керимова: Победа моей сестры мотивировала меня

Мы столько лет готовились к Паралимпиаде и ехали на соревнования с хорошим настроением.

Мы столько лет готовились к Паралимпиаде и ехали на соревнования с хорошим настроением.

Об этом Report сказала завоевавшая золотую медаль на летних Паралимпийских играх в Токио азербайджанская дзюдоистка Ханым Гусейнова.

Выступающая в весовой категории до 63 кг спортсменка заявила, что очень хорошо подготовилась к соревнованиям: "Я верила, что стану чемпионкой. Нашей стране к лицу только победа".

Чемпионка в весовой категории выше 70 кг Дурсадаф Керимова сказала, что неизмеримо рада, что достигла вершины своей спортивной карьеры: "В спорте нет большего достижения, чем этот. Я горжусь тем, что в Токио не раз развевался наш флаг, звучал наш гимн. Мы спортсмены-победители страны-победительницы. Мы посвятили нашу победу нашим шехидам и ветеранам".

Дурсадаф Керимова рассказала и о своей сестре Ханым Гусейновой, завоевавшей золотую медаль: "Я жила с ней в одной комнате в Олимпийской деревне. В первый день, когда выступала моя сестра, я плакала от радости и волнения. Это была большая мотивация для меня. До утра я держала ее медаль в руках. Я сказала себе, что я тоже должна победить. Я также хотела порадовать нашу маму. Мы выполнили свою миссию".

Парадзюдоистка Севда Велиева (52 кг), поднявшаяся на высшую ступень пьедестала почета, также выразила радость: "Мы отправились в Токио с уверенностью и вернулись домой с победой. Два раза в день развевался флаг нашей страны, звучал гимн. Я никогда не смогу забыть эти моменты. Желаю успехов и другим спортсменам нашей команды. Я не сомневалась, что выиграю. Моя соперница в финале была сильна. Но я чувствовала, что смогу победить".