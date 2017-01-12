Пакистанские дзюдоисты из-за разногласий не будут участвовать в Играх исламской солидарности в Баку

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Пакистанские дзюдоисты не будут участвовать в IV Играх исламской солидарности в Баку в этом году.

Как сообщает Report, Олимпийская ассоциация Пакистана (POA) не включила дзюдоистов в состав команды из 200 человек.

Причиной этому стали разногласия по некоторым вопросам между РОА и Федерацией дзюдо Пакистана (PJF). Ассоциация утверждает, что PJF не выполнила законные требования на прошлогодних выборах. Несмотря на то, что Пакистан имеет шансы на медали в дзюдо. В настоящее время страна находится на 9-м месте среди 22 исламских государств Азии и на 12-м месте среди всех исламских государств в мире. Среди 4 мужчин и 4 женщин, предложенных для участия в Исламиаде, есть и Шах Гусейн (100 кг), участвующий на Летних олимпийских играх "Рио-2016".

Наряду с этим, правительство Пакистана хочет участия спортсменов в играх в Баку в максимальном количестве. Страна на играх будет представлена в таких видах спорта, как атлетика, баскетбол, бокс, гандбол, каратэ, стрельба, плавание, настольный теннис, тхэквондо, теннис, волейбол, тяжелая атлетика, вольная и греко-римская борьба, ушу. Сделано обращение руководству страны для финансирования команды из 200 человек.

Отметим, что IV Игры исламской солидарности пройдут 12-22 мая.