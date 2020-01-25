Организован специальный вечер для волонтеров ЕВРО-2020 - ФОТО

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С июня 2019 года АФФА приступила к регистрации волонтеров.

Как передает Report, за 5 месяцев регистрацию прошли 6997 кандидатов.

По количеству обращений Баку лидирует среди 12 городов, в которых пройдут матчи чемпионата Европы. С более чем 6000 кандидатов было проведено индивидуальное собеседование. Сегодня в ElektraEventsHall был организован специальный вечер для волонтеров, которые примут участие в играх. В мероприятии приняли участие президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, генсек АФФА Эльхан Мамедов, посол игр ЕВРО-2020 от Баку Вели Гасымов, а также посол волонтерской программы Талех Юзбеков.

Во время выступлений было особо отмечено, что Президент Ильхам Алиев объявил 2020 год в Азербайджане "Годом волонтеров" с целью стимулировать личностное развитие молодежи, повысить ее социальную ответственность, эффективно использовать потенциал молодежи для процветания азербайджанского народа и устойчивого развития нашей страны. Ровнаг Абдуллаев и Азад Рагимов в своих выступлениях рассказали о важности волонтеров, которые своей креативностью, инициативностью, инновационным мышлением и современным взглядом на мир придадут новое дыхание ЕВРО-2020, и значимости волонтерской деятельности.

После выступлений Ровнаг Абдуллаев, Азад Рагимов и Эльхан Мамедов вручили награды послу Баку на ЕВРО-2020 Вели Гасымову, а также послу Бакинской волонтерской программы Талеху Юзбекову за поддержку и деятельность на спортивном мероприятии государственной важности. В то же время 4 самых активных волонтера получили подарки. Неожиданным гостем вечера, в котором приняли участие более 1500 волонтеров, стала любимая всеми певица Дилара Кязымова. Затем вечер продолжился развлекательной программой.