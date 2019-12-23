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Опубликован список самых высоких зарплат в мировом спорте

Опубликован список самых высоких зарплат в мировом спорте

Опубликован список самых высоких зарплат в мировом спорте.

Как сообщает Report, издание Sportingintelligence опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых клубов в мировом спорте.

Лидером рейтинга оказалась "Барселона", которая в среднем платит игрокам 11 081 282 евро.

Второе место занимает мадридский "Реал" с показателем в 10 062 090 евро. В первую тройку также входит туринский "Ювентус" - 9 119 076 евро.

Пятерку замыкают баскетбольные клубы. "Портленд Трэйл Блэйзерс" (НБА) на четвертом месте - 9 058 786 евро, на пятом - "Голден Стэйт Уорриорз" (НБА) – 8 952 374 евро. 

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