Опубликован список самых высоких зарплат в мировом спорте

Опубликован список самых высоких зарплат в мировом спорте

23 декабря, 2019 15:27

https://report.az/storage/news/672786aad84d7dcefeceaf4543846955/7c263251-58d9-4bf3-8f4b-384437518c45_292.jpg Опубликован список самых высоких зарплат в мировом спорте. Как сообщает Report, издание Sportingintelligence опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых клубов в мировом спорте. Лидером рейтинга оказалась "Барселона", которая в среднем платит игрокам 11 081 282 евро. Второе место занимает мадридский "Реал" с показателем в 10 062 090 евро. В первую тройку также входит туринский "Ювентус" - 9 119 076 евро. Пятерку замыкают баскетбольные клубы. "Портленд Трэйл Блэйзерс" (НБА) на четвертом месте - 9 058 786 евро, на пятом - "Голден Стэйт Уорриорз" (НБА) – 8 952 374 евро.

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