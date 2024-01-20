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Определился состав сборной Азербайджана на турнир по стрельбе в Мюнхене

Определился состав сборной Азербайджана на турнир по стрельбе в Мюнхене Определился состав сборной Азербайджана по стрельбе на традиционный турнир HN Cup 2024, который пройдет в Мюнхене (Германия).
Индивидуальные
20 января 2024 г. 17:10
Определился состав сборной Азербайджана на турнир по стрельбе в Мюнхене

Определился состав сборной Азербайджана по стрельбе на традиционный турнир H&N Cup 2024, который пройдет в Мюнхене (Германия).

Как сообщает Report, в состязаниях примут участие 10 азербайджанских спортсменов.

Под руководством Ирады Ашумовой и Ханым Астановой на соревнование поедут спортсмены Эльвин Астанов, Узеир Тапдыглы, Расул Мамедов, Рамиз Халилов, Имран Гараев, Владислав Калмыков, Ханна Алиева, Назрин Аббаслы, Лейли Алиева и Зейнаб Султанова. Они испытают свои силы в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Отметим, что H&N 2024 пройдет с 23 по 28 января.

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