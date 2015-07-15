Определился очередной соперник Забита Самедова - ВИДЕО

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Определился очередной соперник известного азербайджанского бойца версии К-1 Забита Самедова.

Как сообщает Report, информация об этом распространена на официальной фан-странице спортсмена в социальной сети Facebook.

Согласно информации, очередным соперником азербайджанского спортсмена будет представитель Боснии и Герцеговины Дзевад Потурак.

Бой состоится в чеченской столице Грозном 22-го августа.

Азербайджанский боец Забит Самедов по прозвищу "Маугли" известен во всем мире 9 последовательными победами на профессиональном ринге. Среди его крупных достижений стоит выделить победу над обладателем черного пояса и неоднократным участником соревнований K-1 Макото Уехара, турецким спортсменом Мертом Акыном, Стивом Маккуином в турнире "Global Fighting Championship 3" в Дубае, а также выходцем из Конго и Германии Даньо Илунга.