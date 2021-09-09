Определились все полуфиналистки US Open

Стали известны все участницы полуфинальной стадии Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Стали известны все участницы полуфинальной стадии Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, турнир проходит в Нью-Йорке.

В заключительном матче четвертьфинальной стадии представительница Греции Мария Саккари, занимающая 18-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), со счетом 6:4, 6:4 обыграла 29-летнюю чешку Каролину Плишкову (4-й номер рейтинга). В полуфинале Саккари встретится с 18-летней британкой Эммой Радукану (150), которая впервые принимает участие в турнире.

Саккари 26 лет, она впервые вышла в полуфинал US Open и повторила свой лучший результат на турнирах Большого шлема. В 2021 году она также дошла до 1/2 финала Roland Garros. Плишкова - обладательница 16 титулов WTA. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в финал US Open (2016) и Уимблдона (2021).

В другом полуфинале представительница Беларуси Арина Соболенко (2) встретится с канадкой Лейлой Анни Фернандес (73).