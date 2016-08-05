Определились соперники азербайджанских боксеров на Rio-2016

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Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка боксеров, которым предстоит соревноваться на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report, в данном виде спорта Азербайджан представят 10 мужчин и одна женщина.

Выступающий в весовой категории 49 кг Руфат Гусейнов приступит к борьбе в 1/16 финала. На первой встрече он выйдет на ринг с Матиасом Хамуньэла из Намибии. Поединок начнется 6 августа в 24:00. В следующем этапе соперником победителя будет Биржан Якыпов из Казахстана.

Выступление чемпиона мира Эльвина Мемишзаде (52 кг) запланировано на 15 августа в 20:30. Его соперником в 1/8 финала станет победитель предстоящей 13 августа встречи между Жейвьером Синтроном (Пуэрто-Рико) и Олжасом Саттыбаевым (Казахстан).

Чемпион мира Джавид Челебиев (56 кг) выступит в 1/16 финала 12 августа. Его соперником на поединке в 02:30 будет Кайрат Яралиев (Казахстан).

В 1/8 финала 10 августа в 02:45 выступит также Альберт Селимов (60 кг). Его соперником станет победитель поединка между Девидом Оливье Джойсом (Ирландия) и Андриком Аллисопом (Сейшелские острова).

Лоренсо Сотомайор (64 кг) в 1/16 финала будет бороться с украинцем Владимиром Матвийчуком. Поединок начнется 12 августа в 02:45.

Парвиз Багиров (69 кг) приступит к борьбе с 1/8 финала. На поединке 12 августа в 03:30 его соперником станет победитель встречи между Сулейманом Диопом Сиссоко (Франция) и Имре Бараж Бачкай (Венгрия).

Кямран Шахсуварлы (75 кг) выйдет в 1/16 финала 9 августа в 21:15. В случае его победы над китайцем Минггангом Чао, на очередном этапе он встретится с Артемом Чеботаревым.

В поединке в 1/16 финала Теймур Мамедов (81 кг) встретится с украинцем Денисом Солоненко. Встреча запланирована на 8 августа в 04:00.

Абдулгадир Абдуллаев (91 кг) приступит к борьбе с 1/8 финала. 8 августа в 22:45 его соперником будет Поль Омба Бионголо.

Выступающий в весовой категории +91 Магомедрасул Меджидов выйдет на ринг в 1/16 финала с Мохаммедом Аржауи. Их встреча запланировала на 10 августа в 04:00. В очередном этапе соперником победителя поединка станет Иван Дычко из Казахстана.

И наконец, первый поединок выступающей на олимпиаде единственной азербайджанской боксерши Яны Алексеевны состоится 15 августа в 20:15. В этот день в 1/4 финала она встретится с победительницей поединка между Юнхуа Йин (Китай) и Хасной Лашгар (Марокко).