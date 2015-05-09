​Определились победители очередного этапа велогонки "Tour d’Azerbaidjan"

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Прошел 4-й этап международной велогонки "Tour d’Azerbaidjan-2015" категории 2.1 Международного союза велосипедистов (UCİ).

Как сообщает Report, велотур стартовал у здания Исполнительной власти Габалы. Преодолев расстояние в 205 км, участники дошли до финишной черты у Олимпийского учебно-спортивного центра "Кура" в Мингячевире.

Победителем гонки стал член израильской команды "Cycling Academy Team" Даниэль Турек, достигший финиша за 4 часа 13,55 секунды.

Отставший от него на одну секунду австрийский спортсмен из клуба "Hrinkow Advarics Cycleangteam" Клеменс Фанхаузен занял второе место, а член ирландского клуба "An Post ChainReaction" Конор Данн - третье место.

Удержавший лидерство в общем счете член клуба "Adria Mobil" (Словения) Примож Роглич получил синюю майку, Марко Кумп из его же команды - зеленую майку, победитель горного этапа, член азербайджанской команды "Synergy Baku" Александр Суруткович получил красную майку, а отличившийся лучшими результатами член чешской команды "Dukla" Франтишек Сиср - фиолетовую майку.

Отметим, что последний этап велогонки пройдет завтра в Баку.