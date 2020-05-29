​Оперативный штаб: Открытие закрытых спортивных объектов не ожидается

«Медицинскому отделу Оперативного штаба поручено подготовить методические рекомендации для проведения спортивных соревнований на открытом воздухе».

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

"Методические рекомендации, можно сказать, уже подготовлены и дополнены, и представлены Оперштабу для утверждения. После утверждения они будут представлены общественности. Здесь мы использовали опыт разных стран. Беспокоящий нас момент - это раздевалки и душевые.

Правила в этих местах будут отражены в методических рекомендациях. Соблюдение физической дистанции на открытом воздухе – самое важное условие. Открытие закрытых спортивных объектов в ближайшие дни не ожидается. Результаты ведущихся дискуссий по этому поводу будут объявлены в будущем", - сказал Р.Байрамлы.