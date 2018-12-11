Олимпийский призер Азербайджана завершает карьеру

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Олимпийский призер Азербайджана по боксу Теймур Мамедов желает завершить карьеру.

Об этом Report сообщил сам 25-летний спортсмен.

Свое решение он объяснил травмами: "После Исламиады мне прооперировали левую руку. По этой причине я не смог тренироваться. Я также лечил травму носа. Сейчас у меня проблема с правой рукой. На данный момент у меня нет денег на операцию. Очень жаль, что финансовое положение Федерации бокса Азербайджана также оставляет желать лучшего. С другой стороны, даже если меня прооперируют, мне не удастся прийти в норму за 3-4 месяца и я не смогу набрать лицензионные очки для летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Если рассуждать логично, лучше уйти с почетом, чем выйти на ринг и проиграть".

Боксер, выступавший в весовой категории 91 кг, заявил, что не знает, чем займется в случае завершения карьеры: "Я не знаю, чем займусь в случае завершения карьеры. Очень хотелось бы работать на государственной работе. Однако не знаю, к кому для этого можно обратиться".

Т.Мамедов также подчеркнул, что все достигнутое является результатом оказанной ему на государственном уровне поддержки.

Отметим, что Т.Мамедов является бронзовым призером летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Он также чемпион Европы, победитель I Евроигр "Баку 2015" и IV Игр исламской солидарности "Баку 2017". 25-летний борец становился серебряным и бронзовым призером чемпионата мира.