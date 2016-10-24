Олимпийские призеры Азербайджана завершили карьеру

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Серебряный призер Летних олимпийских игр "Рио-2016" каноист Валентин Демьяненко и бронзовая медалистка Инна Осипенко-Радомская завершили карьеру.

Как сообщает Report, украинские легионеры предприняли этот шаг в связи с возрастом. Контракт со спортсменами не был продлен.

33-летний Демьяненко принял азербайджанское гражданство в 2007 году и вошел в состав сборной. За прошедшие 8 лет он стал трехкратным чемпионом мира и 4-кратным чемпионом Европы. Серебряный призер олимпиады "Рио-2016" показал такой же результат и в заплыве на 200 метров на Первых олимпийских играх "Баку-2015".

34-летняя Инна Осипенко-Радомская получила азербайджанский паспорт в 2014 году. В этом году на Кубке мира завоевала 1 золото, 2 серебра и 1 бронзу.

Оба спортсмена награждены согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева о награждении членов Национальной олимпийской команды Азербайджана.