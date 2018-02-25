Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане посетило более 1,3 млн человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во время 132-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил глава оргкомитета Игр Ли Хи Бом.

"Всего Олимпийские игры посетило 1 336 326 человек. Продано 1 075 995 билетов. Пик пришелся на 17 февраля, когда Игры посетило 146 506 человек", - сказал глава оргкомитета.

Зимние Олимпийские игры завершатся в Пхёнчхане 25 февраля.