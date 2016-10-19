Официальный представитель AGF избран на новую должность в Международной федерации гимнастики

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Менеджер по международным связям Азербайджанской федерации гимнастики (AGF) Мехман Алиев избран на новую должность.
Как сообщает Report, он избран членом Апелляционного трибунала Международной федерации гимнастики (FİG).
Выборы прошли в рамках организованного в столице Японии Токио 81-го конгресса.
Набрав в первом же этапе голосования 64 голоса, М.Алиев стал одним из представленных в трибунале пяти человек.
Он будет работать вместе с членами структуры из Канады, Швейцарии, Бразилии и Непаля.
Официальный представитель AGF до этого занимал должность члена Дисциплинарной комиссии FIG.
Кроме того, в конгрессе также был избран новый президент FIG. Им стал японец Ватанабе Моринари.
До этого данную должность занимал итальянец Бруно Гранди. Вице-президентами являются россиянин Василий Титов, а также Нелли Ким из Белоруссии и Чаойи Луо из Китая.
Отметим, что конгресс подытожит работу 20 октября.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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