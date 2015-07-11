​Официально обнародована дата Гран-при Азербайджана в "Формуле-1"

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Международная автомобильная федерация (FİA) утвердила предварительную версию календаря "Формулы-1" для сезона 2016 года.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, это произошло на прошедшем в Мексике заседании Всемирного совета по автоспорту.
Сезон стартует 3 апреля будущего года в Австралии. Гран-при Азербайджана же было назначено на 17 июля. Соревнования пройдут на бакинских улицах.
Предварительная версия календаря "Формулы-1" на сезон 2016 года:
1. 3 апреля. Гран-при Австралии
2. 10 апреля. Гран-при Китая
3. 24 апреля. Гран-при Бахрейна
4. 1 мая. Гран-при России
5. 15 мая. Гран-при Испании
6. 29 мая. Гран-при Монако
7. 12 июня. Гран-при Канады
8. 26 июня. Гран-при Великобритании
9. 3 июля. Гран-при Австрии
10. 17 июля. Гран-при АЗЕРБАЙДЖАНА
11. 31 июля. Гран-при Германии
12. 7 августа. Гран-при Венгрии
13. 28 августа. Гран-при Бельгии
14. 4 сентября. Гран-при Италии
15. 18 сентября. Гран-при Сингапура
16. 25 сентября. Гран-при Малайзии
17. 9 октября. Гран-при Японии
18. 23 октября. Гран-при США
19. 30 октября. Гран-при Мексики
20. 13 ноября. Гран-при Бразилии
21. 27 ноября. Гран-при Абу-Даби
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