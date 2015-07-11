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    ​Официально обнародована дата Гран-при Азербайджана в "Формуле-1"

    FİA утвердила предварительную версию календаря для сезона 2016 года

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Международная автомобильная федерация (FİA) утвердила предварительную версию календаря "Формулы-1" для сезона 2016 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, это произошло на прошедшем в Мексике заседании Всемирного совета по автоспорту.

    Сезон стартует 3 апреля будущего года в Австралии. Гран-при Азербайджана же было назначено на 17 июля. Соревнования пройдут на бакинских улицах.

    Предварительная версия календаря "Формулы-1" на сезон 2016 года:

    1. 3 апреля. Гран-при Австралии

    2. 10 апреля. Гран-при Китая

    3. 24 апреля. Гран-при Бахрейна

    4. 1 мая. Гран-при России

    5. 15 мая. Гран-при Испании

    6. 29 мая. Гран-при Монако

    7. 12 июня. Гран-при Канады

    8. 26 июня. Гран-при Великобритании

    9. 3 июля. Гран-при Австрии

    10. 17 июля. Гран-при АЗЕРБАЙДЖАНА

    11. 31 июля. Гран-при Германии

    12. 7 августа. Гран-при Венгрии

    13. 28 августа. Гран-при Бельгии

    14. 4 сентября. Гран-при Италии

    15. 18 сентября. Гран-при Сингапура

    16. 25 сентября. Гран-при Малайзии

    17. 9 октября. Гран-при Японии

    18. 23 октября. Гран-при США

    19. 30 октября. Гран-при Мексики

    20. 13 ноября. Гран-при Бразилии

    21. 27 ноября. Гран-при Абу-Даби

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