​Официально обнародована дата Гран-при Азербайджана в "Формуле-1"

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Международная автомобильная федерация (FİA) утвердила предварительную версию календаря "Формулы-1" для сезона 2016 года.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, это произошло на прошедшем в Мексике заседании Всемирного совета по автоспорту.

Сезон стартует 3 апреля будущего года в Австралии. Гран-при Азербайджана же было назначено на 17 июля. Соревнования пройдут на бакинских улицах.

Предварительная версия календаря "Формулы-1" на сезон 2016 года:

1. 3 апреля. Гран-при Австралии

2. 10 апреля. Гран-при Китая

3. 24 апреля. Гран-при Бахрейна

4. 1 мая. Гран-при России

5. 15 мая. Гран-при Испании

6. 29 мая. Гран-при Монако

7. 12 июня. Гран-при Канады

8. 26 июня. Гран-при Великобритании

9. 3 июля. Гран-при Австрии

10. 17 июля. Гран-при АЗЕРБАЙДЖАНА

11. 31 июля. Гран-при Германии

12. 7 августа. Гран-при Венгрии

13. 28 августа. Гран-при Бельгии

14. 4 сентября. Гран-при Италии

15. 18 сентября. Гран-при Сингапура

16. 25 сентября. Гран-при Малайзии

17. 9 октября. Гран-при Японии

18. 23 октября. Гран-при США

19. 30 октября. Гран-при Мексики

20. 13 ноября. Гран-при Бразилии

21. 27 ноября. Гран-при Абу-Даби