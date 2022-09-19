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Объявлен состав сборной Азербайджана по дзюдо на чемпионат мира

Объявлен состав сборной Азербайджана по дзюдо на чемпионат мира Объявлен состав сборной Азербайджана по дзюдо на чемпионат мира, который стартует 6 октября в столице Узбекистана Ташкенте.
Индивидуальные
19 сентября 2022 г. 18:17
Объявлен состав сборной Азербайджана по дзюдо на чемпионат мира

Объявлен состав сборной Азербайджана по дзюдо на чемпионат мира, который стартует 6 октября в столице Узбекистана Ташкенте.

Как сообщили Report в Федерации, на мундиале, который продлится 8 дней, будут соревноваться 11 спортсменов из Азербайджана.

На чемпионате мира индивидуальные соревнования пройдут с 6 по 12 октября, а командные - 13 октября. Поединки пройдут на “Хумо Арене” в Ташкенте.

Женщины

48 кг
Лейла Алиева

52 кг
Гюльтадж Мамедалиева

Мужчины

60 кг
Керамет Гусейнов

66 кг
Орхан Сафаров
Яшар Наджафов

73 кг
Рустам Оруджов
Хидаят Гейдаров

81 кг
Саид Моллаи

90 кг
Мамедали Мехтиев

100 кг
Зелим Коцоев

+100 кг
Ушанги Кокаури

Всего в чемпионате мира примут участие более 500 спортсменов из более чем 80 стран.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın cüdo yığmasının dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb

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