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Обнародованы потери Японии от проведения Олимпиады без болельщиков

Обнародованы потери Японии от проведения Олимпиады без болельщиков Более остальных пострадает гостиничный и ресторанный бизнес
Индивидуальные
21 марта 2021 г. 12:03
Обнародованы потери Японии от проведения Олимпиады без болельщиков

Япония потеряет 150 миллиардов иен (1,37 миллиарда долларов США) из-за решения провести летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио без иностранных болельщиков.

По сообщению Report, к такому выводу пришли экономисты Института исследований "Номура".

Показатели основаны на анализе внутреннего рынка и уровня потребностей иностранных туристов до пандемии коронавируса. Более остальных пострадает гостиничный и ресторанный бизнес. Дополнительные потери могут возникнуть, если организаторы Игр решат ввести ограничения для японских болельщиков на трибунах во время соревнований.

Летние Олимпийские игры в Токио в этом году перенесены с 23 июля на 8 августа.

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Версия на английском языке How much will Japan lose due to COVID restrictions at Olympics?
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