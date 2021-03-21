Обнародованы потери Японии от проведения Олимпиады без болельщиков

Более остальных пострадает гостиничный и ресторанный бизнес

Япония потеряет 150 миллиардов иен (1,37 миллиарда долларов США) из-за решения провести летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио без иностранных болельщиков.

По сообщению Report, к такому выводу пришли экономисты Института исследований "Номура".

Показатели основаны на анализе внутреннего рынка и уровня потребностей иностранных туристов до пандемии коронавируса. Более остальных пострадает гостиничный и ресторанный бизнес. Дополнительные потери могут возникнуть, если организаторы Игр решат ввести ограничения для японских болельщиков на трибунах во время соревнований.

Летние Олимпийские игры в Токио в этом году перенесены с 23 июля на 8 августа.