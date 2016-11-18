Обнародована сумма расходов на строительство спортивных объектов в Азербайджане до 2020 года

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Обнародована сумма средств, которые будут потрачены на строительство спортивных объектов в Азербайджане в предстоящие 4 года.

Как сообщает Report, в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики в 2017 году" указано, что в следующем году эти расходы составят 330 млн 300 тыс. манатов.

В 2018 году расходы составят 16 млн 717 тыс. 700 манатов, в 2019 году - 21 млн 734 тыс. манатов, а в 2020 году - 23 млн 931 тыс. 100 манатов.

Расходы будут покрываться за счет основных капиталовложений.