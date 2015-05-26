​Обнародован состав азербайджанской сборной на Чемпионате Европы по академической гребле

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Национальная команда Азербайджана по академической гребле примет участие на Чемпионате Европы, который начнется 29 мая в польском городе Познань. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Национальной федерации гребли Азербайджана, на соревнованиях, которые продолжатся 3 дня, выступят 4 гребца под руководством главного тренера Юлианы Стоевой.

В одиночном забеге на 2000 м выступит Александр Александров. Его основными соперниками будут норвежский олимпийский чемпион Олаф Туфте, чешский чемпион мира Ондрей Синек и литовский чемпион Европы Миндаугас Гришконис.

В одиночном забеге на том же расстоянии в легком весе выступит Джавид Эфендиев. Здесь у него будут 17 соперников.

Серебряный призер Летних олимпийских игр 2014 года Борис Ётов вместе с Игорем Лучичем выступят в парном зачете на расстоянии 2000 м.

Отметим, что чемпионат Европы завершится 31 мая.