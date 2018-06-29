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    Нынешний президент FIDE не намерен баллотироваться на очередных выборах

    Кирсан Илюмжинов возглавляет структуру с 1995 года© Report

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов не намерен баллотироваться на пост главы международной шахматной организации на очередной срок.

    Как сообщает Report со ссылкой на İnterfaks, он заявил, что не намерен выдвигать кандидатуру и отметил, что на очередных выборах поддержит Аркадия Дворковича. 

    Отметим, что Кирсан Илюмжинов возглавляет FIDE с 1995 года. Выборы президента FIDE состоятся 3 октября в Батуми (Грузия).

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