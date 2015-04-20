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    Норвежец Магнус Карлсен и американец Уэсли Со вышли в лидеры Мемориала Вугара Гашимова - ФОТО

    Мемориал Вугара Гашимова продлится до 26 апреля

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В Шамкире прошел третий тур шахматного турнира Мемориал Вугара Гашимова.

    Как сообщает Reoport, в этом туре американец Уэсли Со белыми переиграл представителя Англии Майкла Адамса, итальянский гроссмейстер Фабиано Каруана проиграл норвежцу Магнусу Карлсену. Вничью завершились поединки между азербайджанцем Рауфом Мамедовым - россиянином Владимиром Крамником, индийцем Вишванатаном Анандом - Анишем Гири из Нидерланд и Шахрияр Мамедъяровым (Азербайджан) - французем Максим Вашье-Лагравомом.

    Положение участников после 3-го тура выглядит следующим образом: Магнус Карлсен, Уэсли Со - по 2,5, Владимир Крамник - 2, Вишванатан Ананд, Максим Вашье-Лаграв, Рауф Мамедов - по 1,5, Аниш Гири, Фабиано Каруана, Шахрияр Мамедъяров - по 1, Майкл Адамс - 0,5.

    В понедельник, 20 апреля состоится четвертый тур, в котором встречаются пары: Майкл Адамс - Магнус Карлсен, Максим Вашье-Лаграв - Фабиано Каруана, Аниш Гири - Шахрияр Мамедъяров, Владимир Крамник - Вишванатан Ананд и Уэсли Со - Рауф Мамедов.

    Мемориал Вугара Гашимова продлится до 26 апреля.

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