Норвежец Магнус Карлсен и американец Уэсли Со вышли в лидеры Мемориала Вугара Гашимова - ФОТО

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В Шамкире прошел третий тур шахматного турнира Мемориал Вугара Гашимова.

Как сообщает Reoport, в этом туре американец Уэсли Со белыми переиграл представителя Англии Майкла Адамса, итальянский гроссмейстер Фабиано Каруана проиграл норвежцу Магнусу Карлсену. Вничью завершились поединки между азербайджанцем Рауфом Мамедовым - россиянином Владимиром Крамником, индийцем Вишванатаном Анандом - Анишем Гири из Нидерланд и Шахрияр Мамедъяровым (Азербайджан) - французем Максим Вашье-Лагравомом.

Положение участников после 3-го тура выглядит следующим образом: Магнус Карлсен, Уэсли Со - по 2,5, Владимир Крамник - 2, Вишванатан Ананд, Максим Вашье-Лаграв, Рауф Мамедов - по 1,5, Аниш Гири, Фабиано Каруана, Шахрияр Мамедъяров - по 1, Майкл Адамс - 0,5.

В понедельник, 20 апреля состоится четвертый тур, в котором встречаются пары: Майкл Адамс - Магнус Карлсен, Максим Вашье-Лаграв - Фабиано Каруана, Аниш Гири - Шахрияр Мамедъяров, Владимир Крамник - Вишванатан Ананд и Уэсли Со - Рауф Мамедов.

Мемориал Вугара Гашимова продлится до 26 апреля.