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​​​​​​​Названы знаменосцы Азербайджана на Универсиаде

​​​​​​​Названы знаменосцы Азербайджана на Универсиаде Названы знаменосцы Азербайджана на XXXI Всемирной летней Универсиаде, которая пройдет в китайском городе Чэнду.
Индивидуальные
20 июля 2023 г. 14:36
​​​​​​​Названы знаменосцы Азербайджана на Универсиаде

Названы знаменосцы Азербайджана на XXXI Всемирной летней Универсиаде, которая пройдет в китайском городе Чэнду.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил заместитель директора Департамента спорта Министерства молодежи и спорта, глава азербайджанской делегации Ниджат Гасанов.

Представитель министерства отметил, что знаменосцами выступят атлет Назим Бабаев и дзюдоистка Гюльтадж Мамедалиева.

По его словам, в Китай отправятся 88 спортсменов, всего 134 члена команды. Азербайджанская команда, которая отправится в Чэнду 24 июля, вернется на родину 9 августа.

Н.Гасанов выразил надежду на успешное выступление на соревнованиях: "Мы ждем результатов от каждого из наших спортсменов".

Напомним, что Универсиада пройдет с 28 июля по 8 августа.

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