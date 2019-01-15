Названо время сессий Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Названо время сессий чемпионата мира 2019 года по "Формуле -1".

Как сообщили Report организаторы, время сессий Гран-при Азербайджана осталось таким же, как и в прошлом году.

Запланированный на 26 апреля первый заезд охватит промежуток между 13:00 и 14:30, второй заезд - 17:00 - 18:30.

На следующий день, в субботу, свободный заезд начнется в 14:00 и продлится час. А в промежутке 17:00 - 18:00 состоится классификационный тур.

Соревнования будут стартовать 28 апреля в 16:10 и завершатся в 18:00.

Отметим, что чемпионат мира 2019 года по "Формуле-1" начнется 17 марта на трассе "Albert Park" в Австралии.

Сезон завершится 1 декабря на Гран-при Абу-Даби в ОАЭ.