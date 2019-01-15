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    Названо время сессий Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Названо время сессий чемпионата мира 2019 года по "Формуле -1".  

    Как сообщили Report организаторы, время сессий Гран-при Азербайджана осталось таким же, как и в прошлом году. 

    Запланированный на 26 апреля первый заезд охватит промежуток между 13:00 и 14:30, второй заезд - 17:00 - 18:30. 

    На следующий день, в субботу, свободный заезд начнется в 14:00 и продлится час. А в промежутке 17:00 - 18:00 состоится классификационный тур. 

    Соревнования будут стартовать 28 апреля в 16:10 и завершатся в 18:00.

    Отметим, что чемпионат мира 2019 года по "Формуле-1" начнется 17 марта на трассе "Albert Park" в Австралии.

    Сезон завершится 1 декабря на Гран-при Абу-Даби в ОАЭ.  

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