Названо имя первого зарубежного музыканта, который выступит на открытии Гран-при Азербайджана

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Определилось имя первого зарубежного музыканта, который выступит на открытии Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Бакинского городского кольца Нигяр Арпадараи.

По ее словам, на сцене "Baku Crystall Hall" выступит известная британская группа "Jamiroquai".

Выступление запланировано на день открытия Гран-при - 27 апреля.

Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 29 апреля.