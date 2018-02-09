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    Названо имя первого зарубежного музыканта, который выступит на открытии Гран-при Азербайджана

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Определилось имя первого зарубежного музыканта, который выступит на открытии Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

    Как сообщает Report, об этом заявила руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Бакинского городского кольца Нигяр Арпадараи.

    По ее словам, на сцене "Baku Crystall Hall" выступит известная британская группа "Jamiroquai".

    Выступление запланировано на день открытия Гран-при - 27 апреля.

    Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 29 апреля. 

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