Названы доходы и расходы МОК за прошлый год

Названы доходы и расходы Международного олимпийского комитета (МОК).

Как сообщает Report, доходы структуры за 2018 год составили 2,2 млрд долларов.

Об этом говорится в годовом финансовом отчете организации, который был представлен на сессии МОК в Лозанне.

В 2018 году южнокорейский Пхёнчхан принял зимние Олимпийские игры. Наибольший доход МОК принесла реализация телевизионных прав (1,43 млрд долларов), на втором месте - реализация маркетинговых прав (550 млн долларов).

Расходы организации в минувшем году составили 2,07 млрд долларов. Прибыль МОК за 2018 год составила 165 млн долларов.