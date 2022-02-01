Назим Бабаев: Это самое малое, что я могу сделать, как спортсмен и гражданин

Интервью Report с серебряным призером World Indoor Tour (Gold Level) в тройном прыжке, азербайджанским легкоатлетом Назимом Бабаевым. - Вы стали медалистом первого в этом году турнира. Каковы Ваши впечатления? - В первую очередь, хотелось бы отметить,

Интервью Report с серебряным призером World Indoor Tour (Gold Level) в тройном прыжке, азербайджанским легкоатлетом Назимом Бабаевым.



- Вы стали медалистом первого в этом году турнира. Каковы Ваши впечатления?



- В первую очередь, хотелось бы отметить, что этот турнир - один из самых элитных в мировой легкой атлетике. Он проводится в формате Гран-при в нескольких странах мира. Уровень нынешнего турнира был очень высок. Рад завоеванию медали. Сезон начался успешно. Я смог прыгнуть на 16,76 метров. Учитывая, что это первый турнир нынешнего года, мой результат можно считать удачным. На последующих соревнованиях я постараюсь улучшить свой результат.



- Вы отстали от спортсмена, завоевавшего золотую медаль, на 0,3 см. Чего вам не хватило, чтобы быть первым?



- Я очень хотел завоевать золотую медаль. Сконцентрировался физически и психологически. Но дощатое покрытие создало определенные трудности при отталкивании. Тем не менее, это ценный опыт. Я рад, что смог показать такой результат, хотя, конечно, были определенные недостатки по технической части.



- На церемонии награждения у Вас в руках был листок с именами Национальных героев - Мубариза Ибрагимова и Полада Гашимова, которым Вы посвятили завоеванную медаль. Это была задуманная акция или все произошло спонтанно?



- Это самое малое, что я могу сделать, как спортсмен и гражданин. Так я выразил свои чувства. Мы до конца своей жизни в неоплатном долгу перед нашими героями и их семьями. Я склоняю голову перед светлой памятью наших шехидов.



- А ведь Вас могли наказать за такой поступок. Так, например, борца греко-римского стиля Эльданиза Азизли дисквалифицировали на три месяца за маску со словами "Карабах-это Азербайджан!"...

- На тот момент я даже не думал об этом. Есть определенный регламент и я не отступил от него. Даже если и накажут, я ничуть не пожалею о содеянном. Я сделал то, что велело мне сердце...



- В каких турнирах вы планируете участвовать?



- Я приму участие в Гран-при, которое стартует 14 февраля в Париже. А спустя три дня я стану участником Всемирного зимнего тура в Льевене. 2 марта в Мадриде пройдет последний турнир этой серии. А уже 18 марта я испытаю свои силы в мировом первенстве в Белграде.



- Азербайджанская федерация легкой атлетики признала лучшим спортсменом года Алексиса Копелло... Хотелось бы услышать Ваше мнение на этот счет...



- Полностью одобряю этот выбор. Это заслуженно. 2021 год выдался успешным для Алексиса Копелло. К тому же он завоевал серебро зимнего Чемпионата Европы.