Назим Бабаев: Армянский атлет был слабее меня

"Балканское соревнование практически стало моим первым соревнованием в этом году. До этого на соревновании в столице Франции - Париже я выступил неудачно".

Этими мыслями с Report поделился Назим Бабаев, завоевавший золотую медаль на балканском чемпионате в турецком Стамбуле. Отличившийся в тройном прыжке 23-летний азербайджанский легкоатлет сказал, что основной его целью было получить лицензию на Летние олимпийские игры в Токио в 2020 году: "К сожалению, я все еще не завоевал непосредственную лицензию. Однако я был очень близок к этому. Наша основная цель - чемпионат мира в Китае, но он отложен из-за коронавируса. Я выступлю во французском городе Льевене 19 февраля и в столице Испании Мадриде 21 февраля. В Мадриде возможно набрать рейтинговые очки для олимпиады".

Бабаев поделился мнением о представителе Армении Левоне Агасяне, с которым выступал на Балканском чемпионате. Спортсмен сказал, что победа была его изначальной целью: "Я совершенно не думал о проигрыше. Если бы армянский спортсмен создавал впечатление сильной конкуренции, я бы прыгнул на большую дистанцию. Завоевавший серебряную медаль Агасян был победителем чемпионата Европы среди спортсменов до 23 лет. Мы впервые соревновались вместе. В серьезных соревнованиях он всегда проигрывает, не может выйти в финал. Его результат был слабым, чтобы соперничать со мной. Однако по средней статистике его результат нормален".

Назим Бабаев завоевал золотую медаль в 2019 году в шотландском городе Глазго на чемпионате Европы на закрытом манеже.