Назакят Азизова завоевала в Анталии бронзовую медаль

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Анталии стартовали соревнования Гран-при по дзюдо.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в первый день соревнований, где также участвует национальная сборная Азербайджана, на татами вышли 7 наших дзюдоистов.

Выступавшая в весовой категории 52 кг Назакят Азизова стала бронзовой призершей соревнований, а Аиша Гурбанлы (48 кг) заняла пятое место.

В престижном турнире, где боролись 252 спортсмена (155 мужчин, 97 женщин) из 34 стран, национальная сборная Азербайджана представлена 13 дзюдоистами (7 мужчин, 6 женщин).

Напомним, что Гран-при в Анталии завершится 9 апреля.