 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Назакят Азизова завоевала в Анталии бронзовую медаль

    В первый день соревнований, где также участвует национальная сборная Азербайджана, на татами вышли 7 наших дзюдоистов

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Анталии стартовали соревнования Гран-при по дзюдо.

    Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в первый день соревнований, где также участвует национальная сборная Азербайджана, на татами вышли 7 наших дзюдоистов.

    Выступавшая в весовой категории 52 кг Назакят Азизова стала бронзовой призершей соревнований, а Аиша Гурбанлы (48 кг) заняла пятое место.

    В престижном турнире, где боролись 252 спортсмена (155 мужчин, 97 женщин) из 34 стран, национальная сборная Азербайджана представлена 13 дзюдоистами (7 мужчин, 6 женщин).

    Напомним, что Гран-при в Анталии завершится 9 апреля. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi