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Награждены сотрудники Национального паралимпийского комитета

Награждены сотрудники Национального паралимпийского комитета Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Национального паралимпийского комитета Азербайджанской Республики.
Индивидуальные
15 февраля 2021 г. 20:05
Награждены сотрудники Национального паралимпийского комитета
Президент Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Национального паралимпийского комитета Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в связи с 25-летием Национального паралимпийского комитета Азербайджанской Республики за заслуги в развитии азербайджанского спорта награждаются следующие лица:

орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени

Закиев Ильхам Азизага оглу

орденом "Эмек" 3-й степени

Рагимов Ильгар Эльхан оглу

медалью "Терегги"

Аббасов Ильгар Азиз оглу

Ализаде Улькер Алескер гызы

Гаджиев Яшар Фарадж оглу

Магеррамов Ильхам Надир оглу

Мурадов Акбер Адалят оглу

Мурсалов Рауф Дадаш оглу

Рамазанзаде Мехман Абиль оглу.

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