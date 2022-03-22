Надаль пропустит от четырех до шести недель из-за перелома ребра

Испанский теннисист Рафаэль Надаль получил перелом ребра на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе и пропустит от четырех до шести недель.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль получил перелом ребра на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе и пропустит от четырех до шести недель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал sport.es со ссылкой на врача спортсмена Анхеля Руиса Которро.

По словам врача, Надаль получил травму в полуфинальном матче 20 марта против соотечественника Карлоса Алькараса (6:4, 4:6, 6:3).

"Это нехорошие новости, и я этого не ожидал, я опустошен и опечален, потому что после хорошего начала сезона я достиг очень важной части года с очень хорошими чувствами и хорошими результатами. Но у меня всегда был дух борьбы и преодоления, и я наберусь терпения и буду усердно работать после выздоровления", - сказал Надаль.

Напомним, что в финале Надаль уступил американцу Тэйлору Фрицу (3:6, 6:7 (5:7).