Надаль пропустит от четырех до шести недель из-за перелома ребра

Испанский теннисист Рафаэль Надаль получил перелом ребра на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе и пропустит от четырех до шести недель.
По словам врача, Надаль получил травму в полуфинальном матче 20 марта против соотечественника Карлоса Алькараса (6:4, 4:6, 6:3).
"Это нехорошие новости, и я этого не ожидал, я опустошен и опечален, потому что после хорошего начала сезона я достиг очень важной части года с очень хорошими чувствами и хорошими результатами. Но у меня всегда был дух борьбы и преодоления, и я наберусь терпения и буду усердно работать после выздоровления", - сказал Надаль.
Напомним, что в финале Надаль уступил американцу Тэйлору Фрицу (3:6, 6:7 (5:7).