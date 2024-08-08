Национальный паралимпийский комитет: Подготовка к играм Париж-2024 прошла хорошо

Подготовка паралимпийцев к летним играм Париж-2024 прошла на очень хорошем уровне.

Подготовка паралимпийцев к летним играм Париж-2024 прошла на очень хорошем уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил директор отдела Национального паралимпийского комитета Шахвалед Алиев на церемонии проводов спортсменов на паралимпиаду.

По словам представитель комитета, после специальных тестов спортсменам была оказана профессиональная и психологическая поддержка.

"Сейчас наши пловцы находятся в Беларуси, а тхэквондист - в Губе. Надеемся, что наши паралимпийцы достойно представят страну. Они будут бороться за медали", - сказал он.

Отметим, что летние Паралимпийские игры Париж-2024 пройдут с 28 августа по 8 сентября.