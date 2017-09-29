Национальный Олимпийский Комитет Азербайджана отметит свое 25-летие

29 сентября, 2017 02:27

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Национальный Олимпийский Комитет (НОК) Азербайджанской Республики отметит свое 25-летие. Об этом Report сообщила пресс-секретарь НОК Азиза Исмайлова. Отметим,что НОК Азербайджана был создан в 1992 году.