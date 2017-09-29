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    Национальный Олимпийский Комитет Азербайджана отметит свое 25-летие

    НОК Азербайджана был создан в 1992 году.

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Национальный Олимпийский Комитет (НОК) Азербайджанской Республики отметит свое 25-летие.

    Об этом Report сообщила пресс-секретарь НОК Азиза Исмайлова.

    Отметим,что НОК Азербайджана был создан в 1992 году. 

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