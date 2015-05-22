Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Национальная команда Азербайджана по ушу завоевала 5 медалей на чемпионате Европы, проходящем в болгарском городе Стара Загора. Как сообщает Report, среди них 3 золотые и 2 бронзовые медали.

Эльчин Эминов в весовой категории 56 кг в третий раз завоевал звание чемпиона Европы. В соревнованиях среди мужчин Эльдар Ализаде (80 кг) и юниор Ниджат Джаббаров (65 кг) поднялись на самую высокую ступень пьедестала.

Бронзовые медали завоевали среди юниоров Вамиг Гараев (52 кг) и в соревнованиях среди взрослых Гияс Шахмарданов (60 кг).

Отметим, что стартовавший 16 мая чемпионат Европы завершится завтра. Национальная команда 24 мая вернется в Баку.