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Начался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева

Начался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева По инициативе Фонда Гейдара Алиева начался “Бакинский марафон-2022".
Индивидуальные
15 мая 2022 г. 10:32
Начался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева

По инициативе Фонда Гейдара Алиева начался “Бакинский марафон-2022".

Как сообщает Report, Бакинский марафон, который проводится уже в пятый раз под лозунгом "Победи ветер“, в этом году пройдет по другому маршруту.

Старт и финиш марафона, который растянется на 21 километр, будет на Площади Государственного Флага. Таким образом, участники начнут забег с Площади Государственного флага, передвигаясь вдоль Приморского бульвара - Бакинского международного морского вокзала - проспекта Нефтяников – Бакинского бульвара Белый город - улицы Хагани Рустамова – Бакинского бульвара Белый город - проспекта 8 Ноября, части улицы Юсифа Сафарова - пересечения улиц Афияддина Джалилова и Узеира Гаджибейли - моста Джаваншира - улицы Узеира Гаджибейли - проспекта Нефтяников (Дом правительства, Музейный центр, Кукольный театр, Девичья башня, площадь Азнефть) – Бакинского фуникулера - Баиловского круга – Бибиэйбатской дороги (Дворец водных видов спорта) – Приморского бульвара (задняя часть Дворца водных видов спорта, Baku Crystal Hall), завершат его на Площади Государственного флага.

Отметим, что на Бакинский марафон 2022 зарегистрировалось около 15 тыс участников.

Напомним, что марафон, организованный Фондом Гейдара Алиева с 2016 года, преследует цель внести вклад в развитие спорта и поощрять здоровый образ жизни.

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Версия на английском языке ФотоBaku Marathon 2022 starts on Heydar Aliyev Foundation's initiative
Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə “Bakı Marafonu 2022” başlayıb

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