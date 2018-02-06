На зимних Олимпийских играх делегацию США возглавит дочь Дональда Трампа

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Дочь президента США и его старший советник Иванка Трамп возглавит делегацию США на зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.
Как сообщает Report со ссылкой на CNN, Дональд Трамп лично обратился к дочери с соответствующей просьбой.
Иванка Трамп также намерена присутствовать на некоторых состязаниях, в которых будут участвовать спортсмены из США.
Как ранее заявила пресс-служба Белого дома, на церемонии открытия Олимпийских игр делегацию США возглавит вице-президент страны Майкл Пенс.
Отметим, что зимняя Олимпиада пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
Şamo QuliyevАвтор новости
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