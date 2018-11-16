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    На заседании в Баку принято решение увеличить бюджет WADA

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2019 год будет увеличен.

    Как сообщает Report, решение было утверждено на заседании совета учредителей WADA, которое прошло в Баку. Бюджет увеличен до 34,67 млн долларов, что на 8% больше по сравнению с 2018 годом. 

    Напомним, что бюджет агентства складывается за счет средств Международного олимпийского комитета и правительств стран-членов структуры. 

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