На заседании в Баку принято решение увеличить бюджет WADA

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Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2019 год будет увеличен.
Как сообщает Report, решение было утверждено на заседании совета учредителей WADA, которое прошло в Баку. Бюджет увеличен до 34,67 млн долларов, что на 8% больше по сравнению с 2018 годом.
Напомним, что бюджет агентства складывается за счет средств Международного олимпийского комитета и правительств стран-членов структуры.
Şamo QuliyevАвтор новости