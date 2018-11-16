На заседании в Баку принято решение увеличить бюджет WADA

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2019 год будет увеличен.

Как сообщает Report, решение было утверждено на заседании совета учредителей WADA, которое прошло в Баку. Бюджет увеличен до 34,67 млн долларов, что на 8% больше по сравнению с 2018 годом.

Напомним, что бюджет агентства складывается за счет средств Международного олимпийского комитета и правительств стран-членов структуры.