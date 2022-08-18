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На закрытии Исламиады в Турции применен опыт "Дня Азербайджана"

На закрытии Исламиады в Турции применен опыт "Дня Азербайджана" На церемонии закрытия V Игр исламской солидарности в турецком городе Конье использована сценическая площадка, которая была установлена на "Дне Азербайджана".
Индивидуальные
18 августа 2022 г. 21:58
На закрытии Исламиады в Турции применен опыт Дня Азербайджана

На церемонии закрытия V Игр исламской солидарности в турецком городе Конье использована сценическая площадка, которая была установлена на "Дне Азербайджана".

Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, министр молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу также высоко оценил мероприятие, прошедшее 11 августа в рамках Исламиады.

Позднее он пожелал установки этой сценической площадки и на церемонии закрытия.

Ранее планировалось, что церемония закрытия, как и церемония открытия, пройдет на стадионе "15 сентября" (стадион Сельджукского университета). Однако из-за того, что травяное покрытие поля пришло в негодность после открытия, было принято решение провести церемонию закрытия на стадионе около Деревни атлетов.

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Версия на азербайджанском языке İslamiada: Türkiyə bağlanış mərasimində Azərbaycan günü təcrübəsindən yararlanıb

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