На закрытии Исламиады в Турции применен опыт "Дня Азербайджана"

На церемонии закрытия V Игр исламской солидарности в турецком городе Конье использована сценическая площадка, которая была установлена на "Дне Азербайджана".

На церемонии закрытия V Игр исламской солидарности в турецком городе Конье использована сценическая площадка, которая была установлена на "Дне Азербайджана".

Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report , министр молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу также высоко оценил мероприятие, прошедшее 11 августа в рамках Исламиады.

Позднее он пожелал установки этой сценической площадки и на церемонии закрытия.

Ранее планировалось, что церемония закрытия, как и церемония открытия, пройдет на стадионе "15 сентября" (стадион Сельджукского университета). Однако из-за того, что травяное покрытие поля пришло в негодность после открытия, было принято решение провести церемонию закрытия на стадионе около Деревни атлетов.