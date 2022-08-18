На закрытии Исламиады в Турции применен опыт "Дня Азербайджана"

На церемонии закрытия V Игр исламской солидарности в турецком городе Конье использована сценическая площадка, которая была установлена на "Дне Азербайджана".
Как сообщает командированный в Конью сотрудник
Позднее он пожелал установки этой сценической площадки и на церемонии закрытия.
Ранее планировалось, что церемония закрытия, как и церемония открытия, пройдет на стадионе "15 сентября" (стадион Сельджукского университета). Однако из-за того, что травяное покрытие поля пришло в негодность после открытия, было принято решение провести церемонию закрытия на стадионе около Деревни атлетов.