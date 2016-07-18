На "Рио-2016" Азербайджан представят 56 спортсменов и 3 судей

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ На летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Азербайджан представят 56 спортсменов по 18 видам спорта.

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов, выступая на официальной церемонии проводов азербайджанской делегации для участия на XXXI летних Олимпийских играх.

По словам министра, в 4 видах спорта Азербайджан будет представлен впервые. Заявив, что команда в основном состоит из титулованных спортсменов, А.Рагимов подчеркнул, что на олимпиаду также отправятся 3 судей.

Министр сказал, что подготовка к "Рио-2016" прошла успешно.

Выступивший тренер сборной Азербайджана Акиф Алиев выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за огромную поддержку, оказываемую спортсменам и развитию спорта в стране.

Он выразил уверенность в успешном выступлении спортсменов на нынешней олимпиаде.

Паралимпиец Ильхам Закиев подчеркнул особую роль президента Ильхама Алиева в победах азербайджанских спортсменов.

Он выразил уверенность в успешном участии на "Рио-2016" азербайджанских атлетов, которые показали хорошие результаты на I Европейских играх.

Член сборной по греко-римской борьбе Расул Чунаев выразил удовлетворение участием Азербайджана на олимпиаде и заявил, что основная цель заключается в успешном выступлении.

Затем участники XXXI летних Олимпийских игр принесли олимпийскую присягу и поцеловали государственный флаг Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев пожелал спортсменам успехов.

После церемонии главе государства вручили спортивную форму наших атлетов на XXXI летних Олимпийских играх.

Было отмечено, что все спортсмены обеспечены лекарственными препаратами против вируса "Зика" и другими медикаментами.

Затем президент Ильхам Алиев сфотографировался на память со спортсменами.