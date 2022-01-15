На первенстве Азербайджана по дзюдо зафиксирован исторический показатель

Первенство Азербайджана по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет попало в историю.

Первенство Азербайджана по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет попало в историю, расширив географию участников на свою страну.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации дзюдо, впервые в соревновании, помимо Баку, участвуют спортсмены из 34 различных регионов.

Турнир завершится 16 января. На первенстве страны поборются 568 спортсменов (479 юношей и 89 девушек). Основной целью соревнования является расширение географии дзюдо в Азербайджане, массовая пропаганда и поощрение спорта среди подростков, отбор перспективных кандидатов в сборную.