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На освобожденных землях может пройти международный шахматный турнир

На освобожденных землях может пройти международный шахматный турнир Руководство Шахматной федерации Азербайджана (ШФА) посетило освобожденные от оккупации земли.
Индивидуальные
19 мая 2022 г. 17:22
На освобожденных землях может пройти международный шахматный турнир

Руководство Шахматной федерации Азербайджана (ШФА) посетило освобожденные от оккупации земли.

Как сообщили Report в ШФА, президент организации Махир Мамедов и 1-й вице-президент Фаиг Гасанов посетили город Шуша, культурную столицу Азербайджана.

Основной целью визита является ознакомление с существующими условиями для проведения в ближайшее время международного турнира по шахматам на этих территориях.

Вице-президент ФИДЕ отметил, что в ходе однодневного визита они ознакомились с текущими условиями: "Мы находимся в постоянном контакте с министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым. Консультации с Министерством продолжаются. Обсуждается проведение в ближайшее время турнира по шахматам. После уточнения даты соревнований и других данных общественность будет проинформирована".

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Версия на английском языке Azerbaijan may hold Int'l chess tournament in liberated lands
Версия на азербайджанском языке Azad olunmuş torpaqlarda beynəlxalq şahmat turniri keçirilə bilər

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