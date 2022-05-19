На освобожденных землях может пройти международный шахматный турнир

Руководство Шахматной федерации Азербайджана (ШФА) посетило освобожденные от оккупации земли.

Руководство Шахматной федерации Азербайджана (ШФА) посетило освобожденные от оккупации земли.

Как сообщили Report в ШФА, президент организации Махир Мамедов и 1-й вице-президент Фаиг Гасанов посетили город Шуша, культурную столицу Азербайджана.

Основной целью визита является ознакомление с существующими условиями для проведения в ближайшее время международного турнира по шахматам на этих территориях.

Вице-президент ФИДЕ отметил, что в ходе однодневного визита они ознакомились с текущими условиями: "Мы находимся в постоянном контакте с министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым. Консультации с Министерством продолжаются. Обсуждается проведение в ближайшее время турнира по шахматам. После уточнения даты соревнований и других данных общественность будет проинформирована".