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На освобожденных территориях пройдет первый международный турнир

На освобожденных территориях пройдет первый международный турнир Сегодня на освобожденных от оккупации землях произойдет историческое событие.
Индивидуальные
6 мая 2022 г. 07:33
На освобожденных территориях пройдет первый международный турнир

Сегодня на освобожденных от армянской оккупации землях произойдет историческое событие.

Как сообщает Report, в Суговшане впервые пройдет международный турнир по гребле "Кубок Президента-2022", посвященный 99-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева

Соревнования продлятся два дня, в котором примут участие гребцы Азербайджана, Турции, Грузии, Молдовы и Узбекистана.

Регата стартует 6 мая в Суговушане. В первый день определятся победители в гребле на байдарках и каноэ.

7 мая в Мингячевире, в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кура» спортсмены будут соревноваться по академической гребле.

Завершится Кубок шоу с 3D-эффектом на воде и фейерверком.

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Версия на азербайджанском языке Azad olunmuş ərazilərdə bu gün ilk beynəlxalq yarış keçiriləcək

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