На Кубке мира в Баку медали вручали дроны

На прошедшем в Баку Кубке мира по художественной гимнастике одним из самых ярких моментов стало вручение дронами медалей спортсменам-призерам

На прошедшем в Баку Кубке мира по художественной гимнастике одним из самых ярких моментов стало вручение дронами медалей спортсменам-призерам.

Генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде заявила Report, что это решение можно расценивать как очередное новшество, вытекающее из нынешних условий, связанных с пандемией.

"С целью как можно меньшего скопления людей, медали были вручены гимнастам с помощью дронов. Это также придало новый облик соревнованиям, которые проходят без участия зрителей", - подчеркнула Н.Мамедзаде.