На церемонию открытия Исламиады приедут официальные представители международных федераций из около 30-ти стран

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ На церемонии открытия IV Игр исламской солидарности "Баку 2017" ожидается участие руководящих лиц и президентов международных федераций из около 30-ти стран.
Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал министр молодежи и спорта Азад Рагимов.
По его словам, участие на церемонии президентов из других стран пока не утверждено.
Отметим, что церемония открытия Исламиады пройдет 12 мая на Бакинском олимпийском стадионе.
Sport DepartmentАвтор новости
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