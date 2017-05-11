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    На церемонию открытия Исламиады приедут официальные представители международных федераций из около 30-ти стран

    Участие на церемонии президентов других стран пока не утверждено© Report.az

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ На церемонии открытия IV Игр исламской солидарности "Баку 2017" ожидается участие руководящих лиц и президентов международных федераций из около 30-ти стран.

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

    По его словам, участие на церемонии президентов из других стран пока не утверждено.

    Отметим, что церемония открытия Исламиады пройдет 12 мая на Бакинском олимпийском стадионе. 

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