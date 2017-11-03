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Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие профессионального бойцовского клуба "Олимпия".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие президент Государственной нефтяной компании Азербайджана Ровнаг Абдуллаев, вице-президент структуры по социальным вопросам Бадал Бадалов, заместитель министра молодежи и спорта Исмаил Исмаилов, заведующий спортивным отделом Фарид Мансуров, президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, депутат Адиль Алиев, вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Садыг Садыгов, директор БОС Джавид Гараев, президент профессионального бойцовского клуба "Олимпия" Эльдар Исмаилов и др.

Перерезавший символическую ленту Р. Абдуллаев отметил, что то, что БОС служит не только футболу, но и другим видам спорта, является поручением президента Ильхама Алиева: "Сегодня радостный день. Господин президент после сдачи БОС в эксплуатацию поставил перед нами задачу, чтобы этот объект служил не только футболу, но и другим видам спорта. Радостно, что сюда приходят тысячи молодых людей. Я верю, что залы БОС внесут большой вклад в наш спорт".

А. Алиев поблагодарил за поддержку всех пришедших на открытие зала: "Азербайджан – спортивная страна, и доказал это. Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание этому и проявляет заботу. Мы также не должны забывать поддержку министерства молодежи и спорта, федераций. Сегодня наши спортсмены проявляют себя. Большие работы ведутся в Федерации дзюдо, это одна из лидирующих федераций. Смотря на достижения, мы испытываем гордость".

После выступлений Э. Исмаилову, Р. Абдуллаеву, И. Исмаилову, А. Алиеву, С. Садыгову, Д. Гараеву, Б. Бадалову, а также президенту Федерации ушу Азербайджана А. Гасанову и главному тренеру профессионального бойцовского клуба "Олимпия" Д. Аббасову были вручены спецдипломы.