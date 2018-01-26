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    МОК опубликовал правила поведения для российских спортсменов на Олимпиаде

    Спортсменов отстранят от игр в случае нарушения правил

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Международный олимпийский комитет опубликовал правила поведения для делегации «олимпийских спортсменов из России» на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году. 

    Как сообщает Report, спортсмены из России должны будут подписать декларацию об отлучении от Игр в случае нарушения перечисленных правил.

    «Воздерживаться от любой формы публичной активности, общения в соцсетях с использованием национального флага, герба, национальных эмблем и символов, эмблемы Олимпийского комитета России», –– говорится в сообщении МОКа.

    При этом российская делегация сможет вывесить флаг в своих спальнях и закрытых помещениях, но только с предварительного согласия МОКа.

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