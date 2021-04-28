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МОК объявил об ограничениях для участников Олимпиады в Токио

МОК объявил об ограничениях для участников Олимпиады в Токио Правила разработаны специальной комиссией, в которую вошли представители японского правительства, администрации Токио, оргкомитета ОИ-2020
Индивидуальные
28 апреля 2021 г. 17:56
МОК объявил об ограничениях для участников Олимпиады в Токио

Международный олимпийский комитет объявил об ограничениях для участников Олимпиады в Токио. Перечень правил, которые должны будут соблюдать спортсмены, появился сегодня на официальном сайте МОК.

Как сообщает Report, все участники должны будут пройти два теста на коронавирус перед полетом в Японию. В дальнейшем спортсмены и все сопровождающие национальных сборных на состязаниях будут ежедневно проходить тестирование. Даты и время проведения исследований будут установлены в соответствии с расписанием соревнований.

Все участники Игр должны будут по минимуму контактировать с другими людьми. Делать это разрешается только в защитной маске, соблюдая социальную дистанцию в один метр. На использование общественного транспорта для участников ОИ также наложено табу. Им предоставят специальные транспортные средства.

Питаться можно будет только в специально отведенных для этого местах на спортивных объектах или в гостиницах. Желающие смогут заказать себе еду в номер.

Правила были разработаны специальной комиссией, в которую вошли представители японского правительства, администрации Токио, оргкомитета ОИ-2020, Международного олимпийского комитета, Всемирной организации здравоохранения, а также ряд независимых экспертов.

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