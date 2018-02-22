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    МОК: борьба с допингом ежегодно обходится спортивному движению в $300 млн

    Сумма может варьироваться в большую сторону

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Спортивное движение ежегодно тратит $300 млн на борьбу с допингом. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции сообщил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

    "Точных данных у меня нет, но в среднем спортивное движение тратит на борьбу с допингом порядка $300 млн в год. Можно ли больше? Конечно. Но много тратится не только со стороны МОК, но и со стороны всего спортивного движения", - сказал Адамс.

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