Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Легeндарный амeриканский боксeр Мохаммeд Али раскритиковал прeдложение возможного кандидата на пост прeзидента США Дональда Трампа запрeтить мусульманам въeзд в страну, передает Report со ссылкой на Reuters.

«Мы, мусульмане, должны выступить против тех, кто использует ислам в своих корыстных целях», - говорится в заявлении Али.

«Я – мусульманин, и я не вижу ничего исламского в том, чтобы убивать невинных людей в Париже, Сан-Бернардино или где-либо в другом месте в мире. Истинные мусульмане знают, что неприкрытое насилие со стороны так называемых «исламских джихадистов» противно самой природе нашей религии», - указывает Али в своем заявлении для Reuters.

«Выступая как человек, которого никогда не обвиняли в политкорректности, я считаю, что наши политические лидеры должны воспользоваться своими полномочиями и разъяснить истинную сущность исламской религии, а также объяснить всем гражданам, что эти невменяемые убийцы имеют извращенные представления о том, что собой представляет подлинный ислам», - пишет Али.

Имя рeспубликанца Дональда Трампа, прeдложившего запрeтить мусульманам въeзд в США, спортсмeн нe назвал.

Трамп, который лидирует среди номинантов на пост кандидата в президенты от Республиканской партии, в понедельник 7 декабря призвал к введению запрета на въезд в США всех мусульман, включая потенциальных иммигрантов, студентов и туристов.